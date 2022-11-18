Правительство Омской области передало мобилизованным 30 ноутбуков и 4 квадрокоптера

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня региональные власти передали оргтехнику и квадрокоптеры, которые ранее закупили по заявкам, поступившим от военных частей.

Все необходимое сегодня утром доставили в Омский автобронетанковый инженерный институт. На его базе размещается учебный центр для мобилизованных граждан.

Поступившие 30 ноутбуков с принтерами облегчат ведение учета военнослужащих в частях, а 4 квадрокоптера помогут обучить резервистов работе с беспилотниками.

Напомним, по поручению губернатора Омской области Александра Буркова всем мобилизованным оказывают поддержку. Ранее бойцы получили дополнительный комплект обмундирование, состоящий из теплых вещей, спального мешка, туристического коврика, спортивной сумки, а также фонарика с батарейкой и набора всех необходимых медикаментов. В поддержке резервистов участвуют не только власти, но и предприятия, общественные организации и региональные отделения политических партий.

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