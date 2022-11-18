В Омске сегодня объявили режим НМУ первой степени опасности

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня в Омске объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
На территории Омска и области сегодня, 18 ноября, до 11:00 наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
По словам омичей, стойкий неприятный запах можно было почувствовать в воздухе еще вечером в минувший четверг, 17 ноября, в некоторых районах города. Автор текста подтверждает данный факт, ибо сам учуял запах жженой резины в центре Омска, однако это было еще вчерашним утром.
- Ночь 2-3-4 [часа]. Стойкий химический запах даже в квартире. Невозможно! Так и будет дальше продолжаться, пока никто не понесет наказание, - эмоционально прокомментировала в соцсетях одна из омичек.
Напомним, в последнюю неделю октября режим НМУ в Омске синоптики объявляли трижды.
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