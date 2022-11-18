В омских Черёмушках снесут единственный детский сад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе здания детского сада, расположенного в поселке Черёмушки по адресу улица 14-й Военный городок, 141/2.

Здание бывшего детсада общей площадь более 1,2 тысяч квадратных метров в соответствии с подписанным документом будет исключено из реестра муниципальной собственности и снесено.

В 2021 году омская мэрия пыталась передать разрушающееся строение в концессию. Согласно планам, инвестор, которого так и не нашли, должен был реконструировать его. Однако изменить целевое назначение у него не было права.

Напомним, это был единственный детский сад в Черёмушках. После его закрытия местным жителям пришлось водить детей в группы при школе или возить в город.

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