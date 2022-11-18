Омский «Авангард» обыграл в овертайме «Сочи» в матче на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба «ХК Авангард»

Накануне на льду «G-Drive Арены» в Омске «Авангард» встретился с ХК «Сочи». Омичи вырвали победу у гостей в овертайме. Счет - 5:4.

Счет открыл «Сочи» - Данил Авершин забросил шайбу в ворота омичей на 5 минуте первого периода. Однако на 17 минуте Дамир Шарипзянов забил гол гостям и сравнял счет - 1:1. Сочинцы не сдались - буквально через минуту Артем Николаев вывел команду вперед.

В последнюю минуту первого периода было по-настоящему жарко. Гол от Сергея Попова увеличил преимущество команды, но спустя несколько секунду омичи догнали соперника. Бросок Алекса Бродхёрста - счет 2:3.

Во втором периоде на к минуте Рид Буше забил гол в ворота гостей, тем самым сравняв счет - 3:3.

Третий период закончился со счетом 4:4. Сначала благодаря броску Фёдора Малыхина омичи вышли вперед, но потом в самом конце третьего периода Никита Зоркин из «Сочи» сравнял счет.

Дамир Шарипзянов принес победу омичам в овертайме - 5:4.

Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд в сезоне 2022-2023 Чемпионата КХЛ. Сейчас клуб занимает пятое место в восточной конференции с 37 очками. У соперника все плохо - у «Сочи» 16 очков и последнее место в западной конференции.

Напомним, в субботу, 19 ноября, омский «Авангард» сыграет с казанским «Ак Барсом». Игра состоится в 16:00 по Омску.

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