В Омской области в 2022 году пенсионеров стало на 7 тысяч меньше

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Омскстат поделился данными о численности пенсионеров, проживающих на территории региона.

Так, на 1 октября 2022 года в Омской области 568,5 тысяч пенсионеров. В октябре 2021 года их было на 6,6 тысяч больше - 575,1 тысяч человек.

Как следует из данных ведомства, средний размер пенсии в регионе - 17147 рублей в месяц.

Больше всех получают пенсионеры по старости - 18381 рубль в месяц, а меньше по инвалидности - 11628 рублей. По сравнению с 2021 года выплаты выросли на 4,3%.

Отметим, из 568,5 тысяч омских пенсионеров работают лишь 98 тысяч.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru