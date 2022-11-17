В Омске завершили работы по благоустройству сквера «СибНИИСХоз»

Как скоро вандалы разрушат благоустройство?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске накануне завершили работы по благоустройству на территории сквера «СибНИИСХоз» в Советском округе.
Подрядчик «ЗавГор» установил новые скамейки, высадил свыше 30 различных деревьев (сосны, рябины, чубушники, миндаль), уложил пешеходные дорожки и газоны. В сквере также появилась волейбольная площадка, где есть оборудование для занятий не только этим видом спорта, но и баскетболом, а также минифутболом.
- Теперь наш сквер стал еще уютнее и пользуется большой популярностью среди местных жителей. В нем появилась зона отдыха, спортивная площадка и прогулочная зона, ставшие местом притяжения для взрослых и детей, - сказала председатель комитета ТОС «СибНИИСХоз» Назира Аралова.
Все работы были проведены за счет средств, выделенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним, ранее в Омске завершили первый этап благоустройства сквера Панфилова.
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