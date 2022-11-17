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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:00

В Омске завершили работы по благоустройству сквера «СибНИИСХоз»

Средства на его реконструкцию были выделены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Как скоро вандалы разрушат благоустройство?

Как скоро вандалы разрушат благоустройство?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске накануне завершили работы по благоустройству на территории сквера «СибНИИСХоз» в Советском округе.

Подрядчик «ЗавГор» установил новые скамейки, высадил свыше 30 различных деревьев (сосны, рябины, чубушники, миндаль), уложил пешеходные дорожки и газоны. В сквере также появилась волейбольная площадка, где есть оборудование для занятий не только этим видом спорта, но и баскетболом, а также минифутболом.

- Теперь наш сквер стал еще уютнее и пользуется большой популярностью среди местных жителей. В нем появилась зона отдыха, спортивная площадка и прогулочная зона, ставшие местом притяжения для взрослых и детей, - сказала председатель комитета ТОС «СибНИИСХоз» Назира Аралова.

Все работы были проведены за счет средств, выделенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, ранее в Омске завершили первый этап благоустройства сквера Панфилова.

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