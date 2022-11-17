В Омске 18 ноября заработает «Сказочная почта Деда Мороза»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Завтра, 18 ноября, в Омске начнет свою работа «Сказочная почта Деда Мороза» - новогодний проект, организуемый городскими муниципальными библиотеками.

«Сказочная почта Деда Мороза» работает уже более 10 лет, давая возможность омичам всех возрастов передать свое послание новогоднему волшебнику. На каждое письмо через некоторое время придет ответ.

Отправить письмо Деду Морозу можно двумя способами: прийти лично в одну из библиотек; зайти на сайт омских муниципальных библиотек в раздел «Почта Деда Мороза», заполнить форму и получить в ответ мультимедийную открытку с поздравлением.

Напомним, написать и отправить письмо новогоднему волшебнику можно до 26 декабря 2022 года.

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