Лабораторный центр «Росводоканал Омск» получил новое оборудование

В числе новинок современные приборы, которые заменят устаревшие импортные аналоги: высокоэффективный жидкостной хроматограф (ВЭЖХ), хроматограф для определения хлороформа в питьевой воде, анализатор азота и углерода и другое оборудование. Вся аппаратура – отечественного производства.

Высокоэффективный жидкостной хроматограф обеспечил техническую возможность проведения исследований в кратности, предписанной новыми санитарными правилами и нормами. Специалисты лабораторного центра уже опробовали прибор для контроля качества питьевой и остались довольны.

Для очистки питьевой воды необходимы реагенты – они отделяют примеси от воды. Чтобы подобрать нужную дозу реагента, требуются скрупулезные исследования – технологи водоканала работают в тесной связке со специалистами лабораторного центра, чтобы качество воды, подаваемой омичам, всегда соответствовало санитарным правилам и нормам.

- Сейчас, когда многие импортные реагенты стали недоступны, с помощью нового хроматографа мы исследуем образцы как отечественных, так и зарубежных реагентов, которые в настоящее время представлены на рынке. Прибор необходим для определения мономера во флокулянте, бензапирена и хлорорганических соединений в питьевой воде, - рассказывает Наталья Моор, руководитель лабораторного центра «Росводоканал Омск».

Хроматограф для определения хлороформа в питьевой воде тоже необходим для контроля качества воды. Если раньше предельно допустимая концентрация хлороформа в питьевой воде была равна 0,2 мг/л, то сейчас этот показатель снижен практически в четыре раза. Результаты исследований на новом российском оборудовании позволяют технологам водоканала оптимально настроить систему водоочистки и выполнить требования новых СанПиН.

До конца текущего года оборудование лабораторного центра пополнится термостатами. Приборы позволят вдвое сократить время исследований проб воды на наличие бактерий.

Напомним, что в арсенале лабораторного центра «Росводоканал Омск» хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000», - прибор для обнаружения меркаптанов в атмосферном воздухе, термоциклер Rotor-Gene для определения кишечных вирусов и бактерий, система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105M» для определения сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, фторидов и фосфатов в воде и другое оборудование.