«Договаривались не с министром здравоохранения, а повыше»: подробности работы СК в омском минздраве

Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выемка документов в региональном минздраве, как оказалось, не связана с очередным уголовным делом на какого-то сотрудника. Подробности сообщают «Коммерческие вести».

- Прошли выемки по уголовному делу, связанному с организациями, которые проводят медицинское освидетельствование мигрантов. Точнее, с одной организацией, по блату попавшей в 2022 году в этот список, - сообщает издание.

В ведомстве на этот счет допрашивались руководители, правда, правоохранителям уже известна вся цепочка договорившихся. При этом, согласие давали отнюдь не на уровне регионального минздрава, а «повыше».

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