Предприимчивый омич стащил холодильник у соседа по общежитию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В омском общежитии произошло по истине страшное - из комнаты одного из жильцов резко пропал холодильник.
Как установили правоохранители, неизвестный подобрал ключ и пробрался в комнату потерпевшего, пока того не было дома. Обнаруженный внутри холодильник (марка не уточняется) злоумышленник забрал с собой.
Оперативникам удалось установить личность похитителя бытовой техники. Им оказался 28-летний сосед потерпевшего.
Сейчас на предприимчивого омича завели уголовное дело. Мужчине может грозить отправка в колонию.
Напомним, в Омске мужчина убил и расчленил своего соседа-инвалида, а потом выбросил его тело в лесополосе, но на этом история не закончилась.
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