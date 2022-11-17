ВТБ выдал 6 млрд рублей по льготным автокредитам

С момента запуска госпрограммы автокредитования около 9 тысяч клиентов оформили по ней займы в банке ВТБ (ПАО), далее – ВТБ, на 6 млрд рублей. Сегодня по программе проходят уже семь из десяти автокредитов, поэтому банк выступает за продление ее условий на будущее.

Чаще всего на льготных условиях заёмщики покупают машины в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются марки Lada, Haval и УАЗ. Средний чек по кредитам с господдержкой составляет 670 тысяч рублей.

«Программа льготного автокредитования стала мощным инструментом поддержки автомобильного рынка. За счет существенного дисконта на новые транспортные средства она пользуется высоким спросом у автолюбителей, достигая 70% в общих выдачах. Мы поддерживаем добавление в периметр программы новых категорий клиентов и считаем, что ее целесообразно продлить. Это позволит поддержать большее количество потенциальных заемщиков, а автопроизводителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.