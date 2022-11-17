Жители Омска передали мобилизованным свыше 350 вязанных изделий за месяц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Омска связали более 350 различных изделий для солдат российской армии в рамках благотворительного фестиваля «Омички-рукавички». Об этом сообщили в администрации Центрального округа, организовывающей эту акцию третий год подряд.

За месяц омичи фестиваля связали 350 теплых изделий, среди которых не только «солдатские» рукавички, но носки, шапки, свитера, перчатки, митенки и другие. Поучаствовать в акции могут все - возрастных ограничений нет. Для этого достаточно принести указанные изделия до 1 декабря в администрацию Центрального округа по адресу улица Герцена, 25, кабинет 405.

Важно: вязанные изделия должны быть тёмных цветов - хаки, оливковый, болотный, коричневый, серый, черный.

- За месяц от омичей поступило более 350 вязаных изделий. Это не только варежки и перчатки, но и шарфы, носки, балаклавы. Кроме того, омичи приносят и предметы первой необходимости, сласти. Наш благотворительный фестиваль продолжается. Все изделия будут переданы ребятам, которые проходят военно-тактическую подготовку, - сообщил исполняющий обязанности главы администрации Центрального округа Николай Лось.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru