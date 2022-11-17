Мэр Омска Шелест пожелал успехов мобилизованным из Черемушек

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мобилизованным из Черемушек пожелал успехов в военных действиях мэр Омска Сергей Шелест. О поездке на полигон градоначальник рассказал в своем телегрм-канале.

- Сегодня от тысяч таких же парней со всей России зависит будущее нашей страны. Будет непросто, но, я уверен, что эти люди знают цену словам: Родина, честь и верность, - написал Шелест.

Напомним, что 17 ноября в Черемушках состоялась очередная отправка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации на защиту российских территорий. Бойцам мэр порекомендовал держаться вместе, подставлять плечо своим товарищам, чтобы также вместе вернуться домой с победой.

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