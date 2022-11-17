Студенты ОмГПУ взяли все призовые места в номинации «Студент педагогической специальности» на конкурсе «Дебют»

В Омске завершился конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «Дебют». В этом году он проводился по двум номинациям: «Молодой учитель и ассистент учителя» и «Студент педагогической специальности». Студенты ОмГПУ взяли все призовые места во второй номинации.

Конкурсные испытания проводились в заочной форме. В первом туре 21 студент из вузов и колледжей участвовали в общепедагогическом тестировании. Во второй тур вышли 10 участников. Во втором туре жюри оценивали видеофрагмент урока по формированию функциональной грамотности, по итогам которого и были выявлены студенты-победители в номинации.

- 1 место заняла студентка факультета истории, философии и права Ирина Силантьева

- 2 место – студентка факультета иностранных языков Мария Копылова

- 3 место заняла магистрантка факультета математики, информатики, физики и технологии Олеся Кабанова

Ректор ОмГПУ Иван Кротт отметил, что конкурсы профессионального мастерства для педагогов – это хороший инструмент для популяризации профессии учителя. «Рад, что студенты еще на этапе обучения в университете находят себя в педагогической профессии, работают по специальности и участвуют в конкурсах. Думаю, эти первые профессиональные победы молодых педагогов станут стимулом для дальнейшего развития своих компетенций и участия в разных конкурсах и проектах», – добавил Иван Кротт.

Победитель конкурса Ирина Силантьева считает, что «Дебют» становится площадкой для студентов и молодых педагогов, на которой можно проверить сформированность профессиональных компетенций. «Волнительным моментом, на мой взгляд, было ожидание результатов, целый месяц! Но результат меня порадовал. Призываю всех студентов участвовать в подобных конкурсах, раскрывать свой творческий потенциал и получать вдохновение на новые свершения», – отметила Ирина Силантьева.

Студентка Мария Копылова провела урок на иностранном языке «Формирование финансовой грамотности». На занятии для школьников прошла деловая игра: им необходимо было приумножить свой заработок, вкладывая деньги в финансовые организации, которые оказались пирамидами, поэтому ребята потеряли все деньги. В конце урока школьники вместе с педагогом подвели итог, что не следует доверять свои средства сомнительным организациям.

«Нашу работу курировала Елена Анатольевна Деревянченко. Было очень волнительно ожидать результатов, ведь во второй тур прошла лишь половина конкурсантов, однако итог меня, конечно, очень радует. Данное достижение, мне кажется, ещё раз подчёркивает правильность моего выбора: хочешь получить качественное высшее образование – иди в ОмГПУ», – поделилась впечатлениями Мария Копылова.

Магистрантка Олеся Кабанова провела урок «Инфографика: от навыка до профессии». На занятии педагог рассказала, какие существуют виды инфографики и какие инструменты можно использовать для ее создания. Вместе с учителем школьники учились отличать хорошую инфографику от плохой и сформулировали критерии качественной инфографики. Также ребятам было предложено решить кейс и создать свой проект. На занятии у каждого ученика была возможность попробовать себя в качестве графического дизайнера.

«Скажу, что было сложно, но очень интересно! Несмотря на то, что перед съемками у меня не запустилось видео со звуком и пришлось включать видео и звук для видео на двух компьютерах, а во время записи сервис не запустился вообще, мы это сделали! Хочу сказать огромное спасибо 33 группе прикладной информатики, терпеливому фотографу Шевелевой Анастасии, любимой кафедре прикладной информатики за поддержку и профессору кафедры педагогики Дука Наталье Александровне за терпение. Это был мой первый профессиональный конкурс, будем считать, что дебют удался», – отметила Олеся Кабанова.

Добавим, что специальный приз Омской областной организации профсоюза работников образования в номинации «Педагогический дебют» на конкурсе получила студентка ОмГПУ Дарья Цыбренко.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.