Александр Киреев из минэнерго возглавит омскую ГЖИ

Пока информация находится на уровне слухов. Официального комментария нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омскую ГЖИ возглавит Александр Киреев из минэнерго. Инсайдерскую информацию выдал телеграм-канал «ОмскЦентрСилы».

Сейчас Киреев трудится в должности директора департамента энергетики и коммунального комплекса регионального минэнерго, ранее работал в «Тепловой компании».

Правда, информацию не подтвердили ни в одном из ведомств. «ОмскИнформ» обращался за комментариями в ГЖИ и министерство.

Напомним, что без руководителя Государственная жилищная инспекция Омской области работает уже как минимум месяц.

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