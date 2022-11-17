777 детей мобилизованных омичей получают льготы в школах и детсадах

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Семьи мобилизованных жителей Омской области получат дополнительную поддержку от региона.
Cейчас семьи резервистов освобождены от оплаты детского сада и питания для детей в школах. Однако на этом помощь региона не заканчивается.
Так, в образовательных учреждения региона заработали социально-психологические службу для детей и семей мобилизованных омичей. В них они смогут совершенно бесплатно получить консультацию квалицированных специалистов.
Сейчас в омских школах и детсадах 777 детей, чьи отцы призваны на военную службу по частичной мобилизации.
- Важно, чтобы эти дети и их мамы чувствовали заботу государства, понимали, что помощь – это не эфемерные обещания, а конкретные действия власти. Именно поэтому губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой обеспечить семьи с детьми бесплатным питанием в школах, освободить их от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций, - отметили в правительстве региона.
Напомним, ранее губернатор Омской области посетил оперштаб Любинского района. Глава региона высоко оценил его работу по поддержке семей мобилизованных.
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