777 детей мобилизованных омичей получают льготы в школах и детсадах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи мобилизованных жителей Омской области получат дополнительную поддержку от региона.

Cейчас семьи резервистов освобождены от оплаты детского сада и питания для детей в школах. Однако на этом помощь региона не заканчивается.

Так, в образовательных учреждения региона заработали социально-психологические службу для детей и семей мобилизованных омичей. В них они смогут совершенно бесплатно получить консультацию квалицированных специалистов.

Сейчас в омских школах и детсадах 777 детей, чьи отцы призваны на военную службу по частичной мобилизации.

- Важно, чтобы эти дети и их мамы чувствовали заботу государства, понимали, что помощь – это не эфемерные обещания, а конкретные действия власти. Именно поэтому губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой обеспечить семьи с детьми бесплатным питанием в школах, освободить их от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций, - отметили в правительстве региона.

Напомним, ранее губернатор Омской области посетил оперштаб Любинского района. Глава региона высоко оценил его работу по поддержке семей мобилизованных.

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