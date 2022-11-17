ОНПЗ будет внедрять новейшие профориентационные практики совместно с Агентством стратегических инициатив

Омский НПЗ планирует применять современные методики профориентации школьников, повышения квалификации педагогов и профессионального обучения старшеклассников. Масштабная модернизация производства, в которую «Газпром нефть» инвестировала более 500 млрд рублей, требует привлечения высококвалифицированных сотрудников.

- Наше предприятие реализует уникальную профориентационную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Это наш вклад в формирование пула профессионалов будущего, востребованных на рынке труда. Партнерство с Агентством стратегических инициатив позволит Омскому НПЗ выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров, — считает заместитель генерального директора Омского НПЗ Маргарита Иванина.

Соглашение о сотрудничестве с АСИ подразумевает включение в профориентационную систему ОНПЗ образовательных проектов «Кванториум», SkillCity, «Образ будущего» и Geek Teachers. Они помогут эффективнее взаимодействовать преподавателям, студентам, школьникам и экспертам отрасли. В обучении будут применяться мобильные приложения, элементы геймификации и оборудование последнего поколения.

- Крупные предприятия на постоянной основе занимаются профориентацией школьников, но многие подходы требуют обновления. Команда Омского НПЗ провела глубокую самодиагностику и обратилась в Агентство для подбора лучших профориентационных проектов и практик, которые позволят развивать необходимые в отрасли компетенции», — считает руководитель проектов дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Вадим Воронин.

В ближайшее время верифицированные АСИ образовательные практики войдут в систему «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Новые методики позволяют более эффективно развивать у старшеклассников нужные в отрасли компетенции. Агентство стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет Владимир Путин, ориентировано на повышение в России качества профессионального образования.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru