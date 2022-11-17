За 2022 год в Омской области власти решили проблемы 145 дольщиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году минстрой Омской области смог решить проблемы 145 дольщиков, вложившихся в строительство семи домов.

Срок ввода в эксплуатацию четырех многоэтажек удалось перенести. Это дома по адресам: улица 70 лет Октября, 4 (СЗ «Сибград», сдан 9 июня этого года), улица Волгоградская - бульвар Архитекторов №1 и 5 (ООО «СтройАрт»), улица Малиновского, 3 (ЖСК «Малиновского 2015», планируют сдать в 2023 году).

Из реестра проблемных домов в 2022 году были исключены три многоквартирных дома по адресам: улица Игоря Мишина, 8 (БУОО «АЖС»), улица Конева, 3/1 (ЗАО «Алмазинвест»), ЖК «Ясная поляна», 31 (ООО «РоКАС»).

Отметим, работа с обманутыми дольщикам на личном контроле у губернатора Омской области Александра Буркова. Глава региона активно взаимодействует с городской администрацией и уполномоченными ведомствами, в том числе с прокуратурой.

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