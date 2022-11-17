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НовостиОбщество17 ноября 2022 5:46

В центре Омска запретили парковать автомобили

Бросить машину на одном из участков улицы Гусарова теперь не получится
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Омска на одном из участков улицы Гусарова запретили парковку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Введение данной меры позволит улучшить пропускную способность, а также предотвратить возникновение заторов на дороге.

В ближайшее время на улице Гусарова на участке от Больничного переулка до улицы Косарева в направлении Фрунзенского моста будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор»

В омском дептрансе напомнили, что несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, может грозить штрафом в 1,5 тысячи рублей, а также, если установлен знак «Работает эвакуатор», авто может быть отправлено на штрафстоянку.