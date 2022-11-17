Мэрия Омска ищет подрядчиков, которые займутся автобусными перевозками за 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне омская мэрия разместила на портале госзакупок шесть аукционов на организацию автобусных перевозок в городе.

Власти ищут подрядчиков, которые будут осуществлять с 1 января по 30 ноября 2023 года пассажирские перевозки по нескольким маршрутам общественного транспорта в Омске. Начальная цена контрактов - от 82,9 миллионов рублей от 405,3 миллионов рублей. В общей сложности получается свыше 1,9 миллиарда рублей. Вероятно, что победителем всех шести аукционов может стать одна организация, а именно - МП «Пассажирское предприятие №8».

Примечательно, что срок действия контракта на перевозки - до 31 декабря 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимают до конца этого месяца - до 30 ноября. Их итоги планируют подвести 8 декабря.

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