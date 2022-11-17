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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:48

В Омской области семьи мобилизованных получат психологическую поддержку

Региональное правительство утвердило и другие меры поддержки близких омичей, призванных по частичной мобилизации
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омская область активно поддерживает семьи мобилизованных

Омская область активно поддерживает семьи мобилизованных

Семьи мобилизованных жителей Омской области получат дополнительную поддержку от региона.

В образовательных учреждения региона заработали социально-психологические службу для детей и семей мобилизованных омичей. В них они смогут совершенно бесплатно получить консультацию квалицированных специалистов.

Сейчас в омских школах и детсадах около 800 детей, чьи отцы призваны на военную службу по частичной мобилизации.

- Важно, чтобы эти дети и их мамы чувствовали заботу государства, понимали, что помощь – это не эфемерные обещания, а конкретные действия власти. Именно поэтому губернатор Омской области Александр Бурков выступил с инициативой обеспечить семьи с детьми бесплатным питанием в школах, освободить их от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций, - отметили в правительстве региона.

Напомним, ранее указом губернатора семьи мобилизованных были освобождены от оплаты детского сада и питания для детей в школах.

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