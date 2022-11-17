В Омске ожидается резкое похолодание со снегом

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Накануне в Омске и области с приходом арктического циклона температура воздуха резко опустилась почти 10 градусов.

Если еще во вторник, 15 ноября, воздух днем прогрелся до +1 градуса, а весь снег растаял, то в в минувшую среду, 16 ноября, столбик термометра опустился до -11 к вечеру. Обильные осадки в виде снега стали причиной заторов и массовых аварий на дорогах города.

По данным портала Gismeteo, сегодня, 17 ноября, днем ожидается до -11 градусов. До обеда возможны осадки в виде снега. Будет пасмурно. В ночные часы похолодает до -15 градусов.

Напомним, ранее «КП-Омск» уже публиковало прогноз погоды в Омске на эту рабочую неделю.

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