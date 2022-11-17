Омички из медицинской роты «Омь» поблагодарили земляков за поддержку

Фото: скриншот видео, предоставленного омским отделением ОНФ

Девушки-медики из роты «Омь», находящиеся сейчас на Донбассе, выразили благодарность жителям Омской области, которые не остались в стороне и поддержали их.

Они одними из первых получили гуманитарный груз, который удалось собрать для омских именных подразделений с помощью открытого в регионе сбора «Все для Победы». Девушкам передали партию всех необходимых медикаментов для лечения наших бойцов.

- Все что можем, мы сделаем. Спасибо за помощь!, - поблагодарили неравнодушных омичей девушки.

В омском отделении Народного фронта омичек поблагодарили за их службу и пожелали им скорейшего возращения домой.

Напомним, ранее к помощи бойцам присоединились множество омичей, в том числе и пенсионерки, которые вяжут для мобилизованных теплые вещи.

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