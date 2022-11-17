В Омске в аварии на Космическом проспекте пострадали две малышки

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Накануне в Омске в результате столкновения иномарки с «девяткой» на Космическом проспекте пострадали две маленьких девочки. Сообщение о данном ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 19:30.

По предварительной версии, 19-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная. При повороте налево на улицу Петра Осминина он не предоставил преимущество в движении и врезался в «ВАЗ-21099», который ехал во встречном направлении.

В результате аварии двум юным пассажиркам «девятки» - 4-летней и 6-летней девочкам - понадобилась помощь медиков.

Окончательные причины и обстоятельства данного ДТП госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омске при столкновении иномарки с «шестеркой» пострадал 5-летний ребенок.

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