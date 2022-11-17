Пробки в Омске достигли 9 баллов из-за снегопада

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне, 16 ноября, пробки на омских дорогах достигли 9 баллов из-за непрекращающихся в течение суток осадок в виде снега. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Сильнее всего затруднено движение было на в центре Омск на проспекте Карла Маркса, на улицах Булатова, Гагарина, Герцена, Думской, Интернациональной, Маршала Жукова, Фрунзе.

Напомним, ранее автомобилистов предупреждали о резком ухудшении погодных условий на дорогах.

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