Пробки в Омске достигли 9 баллов из-за снегопада

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Накануне, 16 ноября, пробки на омских дорогах достигли 9 баллов из-за непрекращающихся в течение суток осадок в виде снега. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.
Сильнее всего затруднено движение было на в центре Омск на проспекте Карла Маркса, на улицах Булатова, Гагарина, Герцена, Думской, Интернациональной, Маршала Жукова, Фрунзе.
Напомним, ранее автомобилистов предупреждали о резком ухудшении погодных условий на дорогах.
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