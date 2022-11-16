В Омске 16-летний ранее судимый подросток снова ограбил пожилую женщину

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что днем в городе по улице Рождественского 16-летний парень выхватил сумку из рук 75-летней женщины.

- Омичка искала ключи от домофона, когда к ней сзади подошел молодой человек. Пенсионерка подумала, что это кто-то из жильцов и предложила открыть дверь. Однако незнакомец вырвал из ее рук сумку и скрылся. В одну секунду потерпевшая лишилась документов и денежных средств в размере 2 000 рублей, - подробно рассказали правоохранители.

При этом преступление раскрыли по горячим следам: не прошло и получаса, как сотрудники, вошедшие в состав следственно-оперативной группы, нашли похищенную сумку на территории соседнего Ленинского рынка. В ней сохранилось все, кроме денег. А еще три часа спустя правоохранители уже знали, кто совершил отвратительный грабеж беззащитной женщины.

16-летний грабитель был настолько уверен в своей безнаказанности, что спокойно сидел дома - украденные деньги он уже потратил.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- На допросе молодой человек рассказал следователю, что спланировал преступление заранее. Заметил на улице пожилую женщину и решил похитить у нее имущество. Аналогичный план, как установили полицейские, омич реализовал и несколькими месяцами ранее. В августе этого года он таким же образом выхватил пакет с продуктами из рук 84-летней пенсионерки в садоводческом товариществе Ленинского округа. Тогда сумма материального ущерба составила 2 300 рублей. По всем фактам заведены уголовные дела по статье «Грабеж». Ранее омич уже был судим за кражу, - добавили в органах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru