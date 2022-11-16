Омский губернатор Бурков посетил в Любинском районе центр интеллектуального развития детей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил накануне центр развития детей в Любинском районе региона. И отметил, что детишки в отдаленных уголках области могут заниматься не хуже, чем в городе. Площадка создана на базе центральной детской библиотеки района. В Центре развития предусмотрены литературная гостиная, «примерочная» профессий, зоны коворкинга и проектной деятельности. Есть здесь и зоны раннего развития детей, нанотехнологий (робототехника, нанобуки), риторики.

Муниципалитет за счет средств местного бюджета основательно отремонтировал здание. Правительство Омской области помогло приобрести мебель, мультимедийное оборудование. Для самых маленьких работает интерактивная песочница, мобильный планетарий. Есть своя мультипликационная студия.

Результаты совместных усилий сегодня оценил Губернатор Александр Бурков. Руководитель Омской области побывал в Центре развития и посмотрел, какие созданы условия для выявления способностей детей. Глава Любинского района Абай Ракимжанов рассматривает эту площадку ещё и как научно-просветительский центр, где компетентные специалисты будут посвящать детей в различные сферы окружающего мира, рассказывать о космонавтике, подводном мире, природе, животных.

- Практика открытия в наших общеобразовательных учреждениях «Точек роста», которые дают дополнительное образование в таких сферах как биология, физика, химия, сегодня показала, что хочется расширить её до подготовки детишек дошкольного возраста. Это - вовлечение тех, кто в детском саду и завтра пойдёт школу, в знакомство с наукой, какими-то сферами познания. На мой взгляд, решение – интересное, и это идея самого Любинского района. Люди формируют образовательный курс для детей разного возраста, - отметил Александр Бурков.

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