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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:22

По решению суда в Омской области была ликвидирована региональная федерация хоккея

Общественная организация ранее была зарегистрирована в 2015 году
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Куйбышевский районный суд города Омска своим решением прекратил существование региональной общественной организации «Федерация хоккея Омской области». Таким образом было завершено рассмотрение административного иска с требованием управления Министерства юстиции РФ по Омской области.

Рассмотрением дела занимался судья Денис Середнев, и он удовлетворил иск министерства. Теперь региональная федерация хоккея не должна заниматься своей деятельностью.

Ранее организация была зарегистрирована 15 октября 2015 года, когда президентом федерации хоккея Омской области был Владимир Швец.

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