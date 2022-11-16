C 1 декабря в Омской области обещают сначала повысить тарифы на услуги ЖКХ, а затем - заморозить

Через две недели почти все коммунальные услуги станут на 9% дороже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба региональной энергетической комиссии Омской области сообщила, что с 1 декабря в регионе будут снова повышены тарифы на большинство коммунальных услуг. Изменится стоимость воды, электроэнергии, газа и ТКО. Это позволит обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ.

- Предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, теплоэнергию, газ и твердые коммунальные отходы, - говорится в сообщении ведомства.

Но после очередной индексации тарифы все же пообещали заморозить. Цены на коммунальные услуги не будут расти вплоть до 1 июля 2024 года. При этом все меры социальной поддержки льготных категорий граждан сохранятся. Льготы предоставляются участникам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам и многодетным семьям.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru