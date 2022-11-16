Отдаем долг тележками: кредиторам омского супермаркета предложили забрать вместо денег торговое оборудование

У кредиторов есть 14 дней, чтобы дать ответ, согласны они на корзины или нет.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Омске конкурсный управляющий обанкротившихся супермаркетов «Новатор» за неимением лучшего предложил кредиторам забрать в счет погашения долгов имущество, которое не смогли распродать на торгах. Об этом сообщают «Коммерческие вести». В списке - стеллажи, витрины, тележки, подставки под продукты, кассовые блоки, холодильники и стойки, а также офисная мебель. Всего насчитывается 247 наименований.
- Стоимость лотов колеблется от 636 до 93912 рублей. Заявить о желании забрать торговое оборудование или мебель для погашения своих требований кредиторы «Новатора» должны в течении 14 дней, - сообщает источник.
Напомним, омская сеть супермаркетов обанкротилась осенью 2020 года. На момент ухода сети предприниматели фирмы задолжали разным кредиторам свыше 82 миллионов рублей.
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