Отдаем долг тележками: кредиторам омского супермаркета предложили забрать вместо денег торговое оборудование

У кредиторов есть 14 дней, чтобы дать ответ, согласны они на корзины или нет. Фото: Александр КАТЕРУША

В Омске конкурсный управляющий обанкротившихся супермаркетов «Новатор» за неимением лучшего предложил кредиторам забрать в счет погашения долгов имущество, которое не смогли распродать на торгах. Об этом сообщают «Коммерческие вести». В списке - стеллажи, витрины, тележки, подставки под продукты, кассовые блоки, холодильники и стойки, а также офисная мебель. Всего насчитывается 247 наименований.

- Стоимость лотов колеблется от 636 до 93912 рублей. Заявить о желании забрать торговое оборудование или мебель для погашения своих требований кредиторы «Новатора» должны в течении 14 дней, - сообщает источник.

Напомним, омская сеть супермаркетов обанкротилась осенью 2020 года. На момент ухода сети предприниматели фирмы задолжали разным кредиторам свыше 82 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru