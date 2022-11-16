Рашид Хабибулин станет исполняющим обязанности генменджера омского «Авангарда»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство омского «Авангарда» назначит исполняющим обязанности генерального менеджера Рашида Хабибулина. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Хабибулин станет генменеджером омского клуба после ухода с этого поста Алексея Волкова. Он имеет большой опыт в сфере хоккейного менеджмента. В ней Хабибулин работает с 1990-х годов. На протяжении долгого времени он занимал пост директора по хоккейным операциям в хабаровском «Амуре». Позже руководил скаутскими отделами в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА.

В «Авангард» Рашид Хабибулин пришел в 2019 года. С того времени он был советником председателя совета директоров клуба Александра Крылова.

Напомним, Алексей Волков ушел с поста генменеджера клуба на этой неделе - 14 ноября. По его словам, сделал он это по собственному желанию.

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