В Омске жильцы рухнувшей пятиэтажки получили 140 миллионов рублей компенсации

Фото: стоп-кадр видео очевидцев происшествия.

В Омске жильцам пятиэтажной хрущевки с рухнувшей в августе 2022 года секцией выплатили 140 миллионов рублей. Выплаты рассчитывались исходя из рыночной стоимости квадратного метра – 72,6 тыс. рублей. Все деньги направили из регионального бюджета.

– Сегодня заключено 113 соглашений на предоставление выплаты для приобретения жилья. Предоставлено 46 договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных как раз с использованием данной выплаты, – прокомментировали продвижение помощи жильцам разрушенной недвижимости в департаменте жилищной политики для телепрограммы «Вести Омск».

Напомним, что секция обвалилась с первого по пятый этажи. Затем жильцам запретили находиться в доме, который трещит по швам. В сопровождении спасателей разрешили забрать только необходимые вещи и отправили по родственникам или в пункты временного содержания. Почти весь август свыше 20 человек проживали в здании гимназии № 12.

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