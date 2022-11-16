Налоговая: с начала года из Омской области выписались 79 коммерческих фирм

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омское управление федеральной налоговой службы подвело итоги бизнес-активности за последние 9 месяцев. Цифры неутешительные: за этот год из Омска в другие регионы страны перерегистрировали свой бизнес 79 коммерческих компаний. При этом цифры сопоставимы с прошлогодними - в 2021 году за 9 месяцев Омск покинули 78 юридических организаций.

- В 87% случаев юридический адрес менялся в связи со сменой места жительства руководителей, - отметили в налоговой службе.

Чаще всего бизнес родом из Омска переезжал в Москву, львиная доля - 26% всех убывших компаний юридически прописались в столице.

Как оказалось, желающие работать в Омске компании тоже нашлись. Чтобы работать здесь, перерегистрацию прошли 30 организаций но показатель упал. В предыдущем году прописавшихся в омском регионе иногородних фирм насчитали всего 56.

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