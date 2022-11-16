Льгота для инвалидов по ОСАГО

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 2579 утверждены Правила предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов страховой премии уплаченной ими по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также порядок представления Пенсионному фонду Российской Федерации (далее – ПФР) сведений для предоставления компенсации.

Компенсация предоставляется на одно транспортное средство в течение текущего календарного года при условии использовании его лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним не более чем 2 водителями, указанными в договоре обязательного страхования.

Территориальные органы ПФР предоставляют компенсацию в беззаявительном порядке либо на основании заявления, форма которого утверждена ПФР.

Компенсация в беззаявительном порядке осуществляется при наличии в Федеральном реестре инвалидов (далее - ФРИ) сведений об инвалидности и заключения о медицинских показаниях для приобретения инвалидом транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, указанном в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида).

При отсутствии выше указанных сведений, компенсация предоставляется на основании представленных гражданином документов, в том числе, подтверждающего факт установления инвалидности и ИПРА инвалида с заключением о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства.

При отсутствии у инвалида (ребенка-инвалида) в ИПРА медицинских показаний для приобретения транспортного средства за счет собственных средств инвалида либо лица или организации компенсации не предоставляется.

Медицинские показания определяются при проведении медико-социальной экспертизы с целью установления инвалидности и/или разработки ИПРА инвалида согласно Перечню медицинских показаний (приложение к приказу Министерства социального обеспечения РСФСР от 28 июля 1982 г. № 72).

Начальник отдела анализа проблем реабилитации ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Саликова С.И.