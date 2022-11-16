В городе Калачинске Омской области ввели карантин по бешенству

Какие меры предпринимают в Калачинске - не разглашают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калачинске Омской области подтвердилось бешенство у одной из местных собак. Лабораторный анализ, проведенный специалистами Омской областной ветеринарной лаборатории, подтвердил наличие страшной инфекции в биоматериале животного.

- В Калачинске ввели карантин, - коротко сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области. – Сейчас на территории города проводят все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства.

Напомним, что в октябре этого года бешенство было выявлено в Оконешниковском районе области у крупного рогатого скота. А в прошлом году на территории региона было зафиксировано 26 очагов бешенства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru