В конце недели в Омске похолодает до -30 градусов

Омичей ждет резкая смена погодных условий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Синоптики Обь-Иртышского управления службы гидрометеорологии сделали прогноз погоды в Омской области до конца этой недели. Согласно данным специалистов, сегодня ночью в регионе уже похолодает до -11...-16 градусов, по северным районам температура опустится до -20...-25 градусов.
- Днем в четверг температура воздуха в Омской области составит до -13 градусов. Прогнозируется небольшой снег и гололедица на дорогах, - сообщили синоптики.
Дальше, ночью с четверга на пятницу осадки на некоторое время прекратятся, но температура упадет еще ниже, до -19 градусов, местами до -29 градусов. В пятницу днем сохранится морозная погода. Днем в городе столбики термометров опустятся на 13-15 делений ниже нуля, в северных районах температура понизится до -20 градусов.
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