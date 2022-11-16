Минувшей ночью омские дороги посыпали тысячей тонн реагентов

В дневное время должны очистить и обработать реагентами тротуары и пешеходные дорожки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Утром мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, что минувшей ночью, с приходом минусовых температур, дорожники начали усиленную борьбу с гололедицей. Трудиться сотне работников пришлось на протяжении почти всей ночи. За это время они успели посыпать городские дороги и тротуары тысячей тонн реагентов.

- Когда температура воздуха пошла на понижение, было принято решение вывести на дороги 77 единиц спецтехники и около сотни сотрудников УДХиБ. Утром работа была продолжена, дал поручение организовать работу бригад так, чтобы не мешать автомобильному движению. С 05:00 16 ноября к дорожникам присоединились работники службы благоустройства, - рассказал подробно Сергей Николаевич.

Чтобы в городе не началось образование новой наледи, из мест подтоплений еще накануне вечером было также откачано 670 кубометров скопившейся воды.

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