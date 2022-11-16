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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:38

Омским детям-сиротам, заключившим контракт с Минобороны, обещали дать жилье вне очереди

Сейчас омские власти получили 15 таких заявлений
Наталья ВИРКУНЕН
Сиротам положено по 2,5 миллиона рублей выплаты на квартиру.

Сиротам положено по 2,5 миллиона рублей выплаты на квартиру.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омский губернатор Александр Бурков принял решение обеспечить жильем омских детей-сирот, заключивших контракт с Минобороны РФ, или призванных по частичной мобилизации, вне очереди. Сейчас в министерстве образования Омской области рассматривают 15 таких заявлений. При положительном решении этой категории омичей выдадут собственное жилье при первой возможности.

Сложное продвижение получения жилья сиротами в этом году в регионе, наконец, сдвинули с мертвой точки, начав выдавать не квадратные метры, которые по сути некому строить по социальным ценам, а денежные сертификаты.

Размер социальной выплаты составил более 2,5 млн рублей. Всего в 2022 году оформлены и выданы 102 сертификата. К этим деньгам льготники могут добавить собственные средства. Также мера удобна тем, что не ограничена приобретением жилья только в омском регионе. Срок действия сертификатов составляет пять месяцев.

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