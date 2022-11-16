Омским детям-сиротам, заключившим контракт с Минобороны, обещали дать жилье вне очереди

Сиротам положено по 2,5 миллиона рублей выплаты на квартиру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омский губернатор Александр Бурков принял решение обеспечить жильем омских детей-сирот, заключивших контракт с Минобороны РФ, или призванных по частичной мобилизации, вне очереди. Сейчас в министерстве образования Омской области рассматривают 15 таких заявлений. При положительном решении этой категории омичей выдадут собственное жилье при первой возможности.

Сложное продвижение получения жилья сиротами в этом году в регионе, наконец, сдвинули с мертвой точки, начав выдавать не квадратные метры, которые по сути некому строить по социальным ценам, а денежные сертификаты.

Размер социальной выплаты составил более 2,5 млн рублей. Всего в 2022 году оформлены и выданы 102 сертификата. К этим деньгам льготники могут добавить собственные средства. Также мера удобна тем, что не ограничена приобретением жилья только в омском регионе. Срок действия сертификатов составляет пять месяцев.

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