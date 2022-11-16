Детский сад в Большеречье Омской области строят круглосуточно

Фото: минстрой Омской области.

Омское министерство строительства сообщает о том, что строительные работы по возведению детского сада на 101 место, который строится в Большеречье, ведутся круглосуточно. Накануне рабочие заасфальтировали проезды к зданию. Ранее сообщалось, что основной подрядчик НПО «Глобал ГИС» не ведет строительные работы из-за приостановки строительной лицензии.

- Напомним, что с предыдущим подрядчиком контракт пришлось расторгнуть досрочно. Екатеринбургское ООО «Квантор-Строй» сильно отставало от графика. Детсад планировалось сдать еще 20 октября 2021 года, но к июню не был готов и первый этаж здания, - пояснял ранее НГС55.

Сейчас, нагоняя сроки, работы выполняют даже по ночам. Как сообщает курирующее ведомство, внутри детсада уже налаживают систему вентиляции и монтируют тепловой узел. Также рабочие устанавливают окна и витражи.

- В новом детском саду будет 5 групп для детей от 1 года до 7 лет. Здесь оборудуют залы для музыкальных и спортивных занятий, а также установят грузопассажирский лифт для детей с особенностями здоровья, - отметили в минстрое Омской области.

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