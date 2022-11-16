В Ленинском округе Омска к Новому году откроют шесть елочных базаров

Фото: akspic.ru.

Пресс-служба омской мэрии сообщила о подготовке города к празднованию Нового года. Сейчас идет оборудование шести елочных базаров в Ленинском округе города по адресам: улица Серова, 13, Демьяна Бедного, 69, Крыловская, 23, проспект Сибирский, 7, улица 6-я Станционная, 2 к. 3 и дом № 31 по той же улице.

Выбирая новые торговые точки, специалисты администрации опирались на те места, где и раньше шла такого рода торговля. Всего насчитали 22 места, которые раньше пользовались популярностью у жителей и предпринимателей.

В ближайшее время администрация Ленинского округа заключит договоры на размещение елочных базаров по указанным адресам. При этом, как сообщил главный специалист отдела развития торговли и размещения гаражей Дмитрия Немчинова, работу предпринимателей будут контролировать, в частности, следить за соблюдением чистоты и порядка в местах продажи елей, а также уборкой территории после завершения торговли.

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