С наступлением холодов мэр Омска Шелест направил дополнительные силы на очистку дорог и тротуаров

В омском департаменте городского хозяйства и благоустройства администрации Омска сообщили, что со вчерашнего позднего вечера дорожники вышли на усиленную уборку дорог., такое решение было принято мэром города Сергеем Шелестом в связи с существенным похолоданием.

- Вчера с 22:00, когда температура пошла на понижение, было принято решение вывести 77 единиц спецтехники и порядка 100 сотрудников УДХиБ, - пояснил омский градоначальник. - Ответственные специалисты из окружных дорожно-эксплуатационных участков объезжали закрепленные за ними территории, смотрели, где необходимо - корректировали маршруты пескобросов и подметальных машин. Утром работа продолжена, дал поручение организовать работу бригад так, чтобы не мешать автомобильному движению. С 05:00 16 ноября к дорожникам присоединились работники службы благоустройства: их задача - обработка противогололедными материалами пешеходных транзитов в местах общего пользования.

По словам мэра, актуальной осталась и откачка дождевой и талой воды: ее за сутки с мест подтоплений было убрано около 670 кубометров.

За эту ночь на городские улицы было высыпано 1000 тонн реагентов. В дневное время специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства обработают противогололедными материалами тротуары и пешеходные дорожки.

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