В Омске заработали два новых пункта по приему вторсырья

Фото: пресс-служба регоператора.

В середине ноября в Омске открыли два новых экопункта по приему вторичного сырья. Один из них находится в Советском округе – на проспекте Мира, 30/1; второй в Кировском округе – на проспекте Комарова, 31б. Сюда, как и в точку, открытую в городе в сентябре по улице Лизы Чайкиной, можно принести пластик, стекло и бумагу.

- В экопунктах принимают макулатуру (картон, бумага), ПЭТ-бутылки, тару из полиэтилена, плёнку, алюминиевые банки, жестяные изделия, стеклянные бутылки, оконное стекло, а также батарейки. Сдаваемое вторсырьё должно быть чистым и сухим. Дешевле всего принимают стекло - за 1 рубль за килограмм, а самая дорогая фракция - алюминиевые банки по цене 60 рублей за килограмм, - отметили в пресс-службе регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, что первая точка за полтора месяца работы насобирала отходов на 78 тысяч рублей.

Следующее открытие планируют провести уже в Центральном округе Омска по улице 9-я Линия, а также в Октябрьском городском округе, рядом со 110-й общеобразовательной школой.

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