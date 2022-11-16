Омский Бульвар Архитекторов будет расширен на две полосы

Дорогу расширят через два года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске состоялись торги по определению подрядчика на крупный дорожный проект – предстоящую реконструкцию бульвара Архитекторов. На аукционе, который прошел через портал госзакупок, победила омская компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Подрядчику выплатят 30 миллионов и 300 тысяч рублей за расширение автодороги по Бульвару Архитекторов на Левобережье Омска.

За указанную сумму на участке магистрали от торгового комплекса «Мега» до перекрестка с улицей Крупской специалистам нужно будет предоставить проект расширения дороги с нынешних четырех до нужных шести полос, потребуется полный перечень инженерных изысканий, сама реконструкция. Также подрядчик, согласно условиям контракта, должен будет проложить контактную троллейбусную сеть, обустроить разворотную площадку для троллейбусов, тротуары и велодорожки.

Выполнить все работы ей предстоит в течение двух лет - до 5 декабря 2024 года.

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