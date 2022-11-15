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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:41

После заведения уголовного дела омским геодезистам выплатили 5 миллионов рублей задолженности по зарплате

Работодатель не рассчитывался за руд на протяжении двух месяцев
Наталья ВИРКУНЕН
Работодатель по неизвестным причинам не платил зарплату работникам, деньги у него были.

Работодатель по неизвестным причинам не платил зарплату работникам, деньги у него были.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ООО «Сибгеофизика». Юрлицо задолжало зарплату сотрудникам компании на 5 миллионов рублей. При этом, как выяснили следователи, глава компании имел такую финансовую возможность, но выполнят своих законных обязательств.

- Общая сумма задолженности составила 4 миллиона 784 тысячи рублей, однако в ходе следствия зарплата была выплачена работникам в полном размере. В связи с этим уголовное преследование в отношении руководителя «Сибгеофизика» прекратили по причине деятельного раскаяния, - сообщили в пресс-службе омского следкома.

По данным ЕГРЮЛ, с 2020 года руководителем ООО «Сибгеофизика» является Юрий Тиханов.

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