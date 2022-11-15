Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о получении паспорта готовности города к отопительному сезону

Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону, сообщил мэр города Омска Сергей Шелест. Важный документ передан муниципалитету заместителем руководителя Сибирского Управления Ростехнадзора Олегом Александровичем Демидовичем.

- Получение паспорта в установленные нормативные сроки стало результатом большой комплексной работы, проведенной в омских котельных, на сетях, в жилищном комплексе. Результаты подготовительных мероприятий, подтверждающие удовлетворительное техническое состояние, безопасность домов и сооружений, теплоэнергетического оборудования — подтверждены экспертами. И в целом, готовность города к зиме получила положительную оценку Сибирского Управления Ростехнадзора. — отметил омский градоначальник проделанную коммунальными службами работу.

Напомним, к текущему отопительному периоду, который официально стартовал в Омске 23 сентября, были подготовлены 5737 многоквартирных домов и 841 объект социальной сферы. Кроме того, в межотопительный период проводились ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовлено 64 теплоисточника, около 1300 км тепловых сетей, 1900 км сетей водоснабжения и более 1300 км сетей водоотведения.

Отметим, что до 1 ноября паспорт готовности получают все объекты теплоснабжения - это ТЭЦ и котельные, а также теплосетевые и управляющие организации. Муниципалитеты должны получить паспорт до 15 ноября. Основанием для выдачи документа является подписанный специальной комиссией акт проверки при условии готовности объекта к отопительному сезону.

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