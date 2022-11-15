Вторую жизнь может получить омский аварийный стадион СК «Красная Звезда»

Правительство Омской области совместно с администрацией города прорабатывает вариант концессионного соглашения с представителями бизнеса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за отсутствия в городе Омске большого, современного стадиона с удобной тренировочной базой и прочей инфраструктурой, наш город не рассматривается в качестве места проведения Всероссийских и Международных соревнований в различных видах спорта уже многие годы. Так, по регламенту российского футбольного союза в приоритете проведение футбольных матчей профессиональных команд на открытых уличных стадионах.

Восстановление стадиона силами бюджета города Омска не представляется возможным. По самым скромным подсчетам на это потребуется несколько млрд рублей: это и инженерные вопросы, и освещение, и создание безопасных и удобных условий для болельщиков и спортсменов, и многое-многое другое. Из года в год попытки привлечь инвесторов ничем не заканчивались, но теперь, есть шанс изменить ситуацию.

Правительство Омской области совместно с администрацией города прорабатывает вариант концессионного соглашения с представителями бизнеса. Для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, СК «Красная Звезда» должен перейти под патронат министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Сегодня на профильном комитете Омского городского Совета соответствующие документы были представлены депутатам. В планах – стадион по всем требованиям российского футбольного союза. Разместиться на нем смогут больше 15 тысяч болельщиков.

Обращаем внимание, что смена собственника не затронет интересы воспитанников и тренеров Красной Звезды — все они, как и прежде, будут заниматься на привычных тренировочных базах, и получат больше возможностей для развития.