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НовостиЭкономика15 ноября 2022 10:15

Омскую «Тепловую компанию» планируют реорганизовать в акционерное общество

По мнению властей, это должно спасти муниципальное предприятие от банкротства
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Город планирует сохранить за собой 100% акций

Город планирует сохранить за собой 100% акций

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в омском Горсовете прошло заседание комитета по муниципальной собственности. На нем депутаты одобрили реорганизацию МП «Тепловая компания» в акционерное общество.

Предложение приватизировать муниципальное предприятие возникло на фоне его плачевного финансового положения. По мнению городской администрации, спасти от банкротства его может смена правового статуса.

По данным на 30 сентября 2022 года балансовая стоимость основных средств предприятия - 1,3 миллиарда рублей, кредиторская задолженность - около 2 миллиардов рублей, убытки - 445 миллионов рублей.

Депутаты полагают, что при переводе предприятия в акционерное общество удастся сохранить полный акций в собственности города,

Отметим, окончательной решение о судьбе муниципального предприятия будет принято на заседании омского Горсовета 23 ноября.

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