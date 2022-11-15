В Омске с 1 декабря заработают 30 елочных базаров в Кировском округе

Фото: администрация КАО

В Кировском округе Омска с началом декабря заработают 30 точек, где можно будет приобрести новогоднюю елку.

Накануне окружная администрации подвела итоги торгов на право продавать хвойные деревья в 12 специализированных местах. Работать елочные базары будут с 1 по 31 декабря 2022 года.

- В микрорайонах округа будет действовать 30 елочных базаров, 12 из них будут работать по договору с администрацией округа. Остальные пункты продаж хвойных деревьев по большей части расположатся на территориях, прилегающих к торговым комплексам. В этом году, как и в прошлом, места продаж определены с учетом шаговой доступности. Надеемся, что и разнообразие ассортимента вновь порадует омичей, - пояснил специалист отдела торговли, экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Михаил Нагибнев.

Приобрести новогоднюю елку можно будет по следующим адресам:

- бульвар Архитекторов, 7/1, остановка «Поворотная»;

- улица 12 Декабря, 104;

- улица 12 Декабря, 64;

- улица 70 лет Октября, 14/1;

- улица 70 лет Октября, 18;

- улица 70 лет Октября, 20;

- улица 70 лет Октября, 9;

- улица Бетховена, 18;

- улица Ватутина, 7в;

- улица Комкова, 2;

- улица Мельничная, 126а;

- улица Степанца, 2.

Напомним, за несанкционированную продажу хвойных деревьев омичам может грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей.

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