ВТБ улучшает условия по вкладу с возможностью управления

Банк ВТБ (ПАО), далее - ВТБ, повышает ставки по трехмесячному рублевому вкладу. Доходность по нему с возможностью пополнения и частичного снятия будет повышенная.

«В преддверии новогодних праздников население предпочитает размещать свободные средства в продукты, позволяющие гибко распоряжаться сбережениями и не терять процентный доход в случае частичного снятия. Для тех, кто выбирает классические вклады, мы кратно повысили ставку по вкладу «Управляемый» – теперь он дает возможность получить доходность, превышающую рыночные ставки по накопительным счетам, и при этом иметь возможность снимать часть средств при необходимости», – комментирует Роман Глазов, начальник отдела развития и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ (ПАО).

По оценкам ВТБ, портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка – рублевый портфель классических пассивов на конец года составит более 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года.