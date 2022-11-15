Омский НПЗ стал лучшим в конкурсе «Надежный партнер – Экология»

Семь проектов программы экологической модернизации ОНПЗ вошли в комплексный план ФП «Чистый воздух». Компания «Газпром нефть» вложила в их развитие более 135 млрд рублей. Благодаря им в производство внедряются инновационные природоохранные практики и строятся экологически чистые комплексы.

Ежегодный всероссийский конкурс проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» вместе Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Напомним, в этом году ОНПЗ также получил награду «За экологическую открытость бизнеса» в другом федеральном конкурсе. Жюри признали заслуги предприятия по снижению воздействия на окружающую среду.

Руководитель проектного офиса «Чистого воздуха» Максим Корольков считает, что Омский НПЗ — один из лидеров федерального проекта «Чистый воздух» по инвестициям, масштабу и технологичности.

- Показательно, что предприятие внедряет «зелёные» технологии и за рамками проекта «Чистый воздух». Например, развивает солнечную энергетику для производственных нужд и тем самым снижает нагрузку на угольные ТЭЦ Омска. Кроме того, ОНПЗ первым из участников проекта «Чистый воздух» добровольно внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха и включил это в комплексный план, — сообщил Максим Корольков.

Крупнейшее в России нефтеперерабатывающее предприятие модернизируют с 2008 года. В результате на сегодня экологическое воздействие уменьшено на 40%, а к 2025 году оно снизится еще на 25%.

- Наше предприятие большое внимание уделяет вопросам повышения экологических характеристик производства. С 2008 года мы ведем программу модернизации Омского НПЗ, все проекты которой содержат природоохранную составляющую, и добились заметных результатов. Мы рады, что работа Омского НПЗ получила высокую оценку экспертов конкурса «Надежный партнер – Экология, — подчеркнул гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ первым в отрасли наладил непрерывную передачу информации об экологических параметрах производства в надзорные ведомства, а внедренный проект автоматизированной системы мониторинга воздуха стал прообразом экологических стандартов нефтепереработки. Кроме того, возведение очистных сооружений «Биосфера» обеспечит эффективность водоочистки в 99,9%. Проект близится к завершению.

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